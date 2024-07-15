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09:40, 15 июля 2024Экономика

Дамбу прорвало в российском регионе

В Башкортостане прорвало дамбу на реке Кана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Башкортостане прорвало дамбу на реке Кана. Об этом сообщил глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов в своем Telegram-канале.

Дамбу размыло в селе Кананикольское. В результате оказались повреждены несущие стойки моста через реку, уточнил представитель администрации российского региона.

«Проезд до деревни Шанский временно закрыт до исправления ситуации. Прошу не выезжать в данном направлении. Альтернативная дорога для жителей Шанска в направлении села Нигаматово. Для жителей села Кананикольское имеется основной проезд через село Зилаир», — предупредил Мелкоедов.

В мае дамбу прорвало на реке Иртыш в Тюменской области. Инцидент произошел в селе Большой Карагай и вызвал риск затопления ближайших населенных пунктов. Местных жителей эвакуировали в более безопасные районы.

До этого дамбу прорвало в Усть-Ишимском районе Омской области. Волна шла через Тюменскую область из Казахстана. Жителей эвакуировали из затопленных деревень.

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      Нина Ташевская
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