Дамбу прорвало в российском регионе

В Башкортостане прорвало дамбу на реке Кана

В Башкортостане прорвало дамбу на реке Кана. Об этом сообщил глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов в своем Telegram-канале.

Дамбу размыло в селе Кананикольское. В результате оказались повреждены несущие стойки моста через реку, уточнил представитель администрации российского региона.

«Проезд до деревни Шанский временно закрыт до исправления ситуации. Прошу не выезжать в данном направлении. Альтернативная дорога для жителей Шанска в направлении села Нигаматово. Для жителей села Кананикольское имеется основной проезд через село Зилаир», — предупредил Мелкоедов.

В мае дамбу прорвало на реке Иртыш в Тюменской области. Инцидент произошел в селе Большой Карагай и вызвал риск затопления ближайших населенных пунктов. Местных жителей эвакуировали в более безопасные районы.

До этого дамбу прорвало в Усть-Ишимском районе Омской области. Волна шла через Тюменскую область из Казахстана. Жителей эвакуировали из затопленных деревень.