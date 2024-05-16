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14:48, 16 мая 2024Экономика

Дамбу прорвало в российском регионе

В селе Большой Карагай Тюменской области прорвало дамбу, жителей эвакуируют

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В селе Большой Карагай Тюменской области прорвало дамбу на реке Иртыш. О происшествии в российском регионе сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что река прибавляет по 20 сантиметров в сутки пятый день подряд — сейчас уровень воды превышает 12 метров. Есть риск затопления населенных пунктов. Поэтому местных жителей начали эвакуировать в безопасные районы.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Иртыш в Тюменской области рекордно вырос — после дождей он обновил исторический максимум и достиг 1215 сантиметров. По словам губернатора региона Александра Моора, местами вода оказалась выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива.

До этого дамбу прорвало в Усть-Ишимском районе Омской области. Волна шла через Тюменскую область из Казахстана. Жителей эвакуировали из затопленных деревень.

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      Нина Ташевская
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