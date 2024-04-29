Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области рекордно вырос

Губернатор Моор: уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг максимума

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области рекордно вырос. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, уровень воды в реке Ишим не снижается, а после дождей он обновил исторический максимум и достиг 1215 сантиметров.

«Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы», — написал Моор.

Сейчас вблизи села Аббатского укрепляют откосы дорог и дамбы, которые защищают населенный пункт от паводка. К работам подключились местные жители, они добровольно помогают рабочим укреплять дамбу или заполняют песком мешки.

Внимание экстренных служб сосредоточено на федеральной трассе Тюмень-Омск. На трассе запустили реверсивное движение, из-за чего скапливаются серьезные заторы, до 60 километров с обеих сторон, уточнил губернатор.

Весеннее половодье затронуло десятки российских регионов. Уровень воды в реках в центрально-европейской части страны достиг опасных отметок, превысив показатели во многих регионах.