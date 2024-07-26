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17:56, 26 июля 2024Мир

Посольство России прокомментировало задержание россиян в Германии

Посольство России: Германия не передала информацию о задержании россиян

Фото: Jörg Zägel / Wikimedia

Германия не передавала информацию о задержании двух граждан России по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Посольство России в Берлине не получало от немецкой стороны какую-либо информацию о задержании граждан РФ, подозреваемых в связях с ИГ», — передает агентство.

Посольство также подчеркнуло, что в случае обращения задержанных дипмиссия готова предоставить консульскую помощь в соответствии с законодательством России.

Ранее генпрокуратура ФРГ задержала двух граждан России по подозрению в финансировании ИГ. Как указывает правоохранительное ведомство, в начале лета 2022 года граждане РФ якобы присоединились к уже существовавшей преступной организации, чтобы собрать средства в Германии и других государствах Европы и передать их террористической организации.

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      Дарья Устьянцева
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