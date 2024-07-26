В Госдуме высказались о повышении ключевой ставки

Повышение Центробанком ключевой ставки на два процента было ожидаемым, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин. Об изменениях ключевой ставки депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».
«Это было ожидаемо. По крайней мере, я об этом писал за несколько дней везде, где можно. Это было ожидаемо в тот момент, когда Росгвардия сказала зампредам и другим руководителям Банка России, что она готова предоставить им право на ношение оружия. После этого стало ясно, что речь идет не просто о повышении, но повышении не на один процентный пункт. Все это было предсказуемо», — сообщил Делягин.
При этом депутат спрогнозировал еще одно повышение ключевой ставки осенью. «Это только начало», — заключил он.
В пятницу, 26 июля, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменились ожидания ЦБ по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз регулятора ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.