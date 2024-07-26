В Госдуме высказались о повышении ключевой ставки

Депутат Делягин назвал ожидаемым повышение ключевой ставки

Повышение Центробанком ключевой ставки на два процента было ожидаемым, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин. Об изменениях ключевой ставки депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это было ожидаемо. По крайней мере, я об этом писал за несколько дней везде, где можно. Это было ожидаемо в тот момент, когда Росгвардия сказала зампредам и другим руководителям Банка России, что она готова предоставить им право на ношение оружия. После этого стало ясно, что речь идет не просто о повышении, но повышении не на один процентный пункт. Все это было предсказуемо», — сообщил Делягин.

При этом депутат спрогнозировал еще одно повышение ключевой ставки осенью. «Это только начало», — заключил он.

В пятницу, 26 июля, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменились ожидания ЦБ по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз регулятора ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.

