В России взрыве на предприятии по добыче газа пострадали восемь человек

При взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО пострадали 8 человек

Восемь человек получили травмы в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Врачи не смогли спасти одного человека. По информации издания, взрыв прогремел на предприятии, которое находится в 40 километрах от Нового Уренгоя, в районе трех часов ночи по местному времени.

Предварительно, там взорвалась установка комплексной подготовки газа. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее при взрыве на металлургическом заводе в Саратовской области пострадали три человека — их госпитализировали с ожогами.