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07:12, 26 июля 2024Россия

В России взрыве на предприятии по добыче газа пострадали восемь человек

При взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО пострадали 8 человек

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Восемь человек получили травмы в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Врачи не смогли спасти одного человека. По информации издания, взрыв прогремел на предприятии, которое находится в 40 километрах от Нового Уренгоя, в районе трех часов ночи по местному времени.

Предварительно, там взорвалась установка комплексной подготовки газа. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее при взрыве на металлургическом заводе в Саратовской области пострадали три человека — их госпитализировали с ожогами.

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      Анастасия Шейкина
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