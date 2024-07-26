Пристава заподозрили в присвоении машины бойца СВО во время его службы на передовой

В Нижневартовске пристава заподозрили в присвоении машины бойца СВО

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) судебного пристава заподозрили в присвоении машины бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, у которого есть ребенок с инвалидностью, пишет Ura.ru.

По данным издания, во время службы военного на передовой судебные приставы якобы изъяли автомобиль за долги.

«Участник спецоперации не смог отстоять свою машину — он сейчас на фронте, а жене некогда мотаться по инстанциям — в семье есть ребенок-инвалид, которому требуется лечение. Говорят, что в деле могут появиться

как минимум еще двое подозреваемых», — сообщило издание со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Пристава арестовали по двум статьям уголовного кодекса — ему вменяют превышение должностных полномочий и служебный подлог, официально уточнили в Следственном комитете по региону.

Ранее командир одного из участвующих в СВО штурмовых отрядов Батыр Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру с просьбой помочь с возвращением ему изъятых ранее денег и трех машин, в том числе BMW представительского класса.