Призывавшего к расправе над россиянами украинского журналиста заочно осудили в РФ

В Москве заочно осудили журналиста на 7 лет за призывы к убийствам россиян

Мосгорсуд заочно приговорил к семи годам колонии общего режим украинского журналиста Фахрудина Шарафмала (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Журналиста признали виновным по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 («Возбуждение ненависти и вражды») и 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Ему также запретили администрировать сайты на срок пять лет.

Установлено, что с февраля по март 2022 года Шарафмал в прямом эфире украинского телеканала призвал украинцев к совершению массовых расправ над гражданами России, в том числе детьми. Журналист обосновал свои призывы нацистской идеологией и показал в эфире портрет Адольфа Эйхмана, который возглавлял отдел управления гестапо. Позднее Шарафмал извинился за эти слова.

Уголовное дело в отношении него возбудили в России 17 марта 2022 года. Он находится в международном розыске.