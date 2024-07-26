Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 26 июля 2024Силовые структуры

Призывавшего к расправе над россиянами украинского журналиста заочно осудили в РФ

В Москве заочно осудили журналиста на 7 лет за призывы к убийствам россиян

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мосгорсуд заочно приговорил к семи годам колонии общего режим украинского журналиста Фахрудина Шарафмала (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Журналиста признали виновным по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 («Возбуждение ненависти и вражды») и 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Ему также запретили администрировать сайты на срок пять лет.

Установлено, что с февраля по март 2022 года Шарафмал в прямом эфире украинского телеканала призвал украинцев к совершению массовых расправ над гражданами России, в том числе детьми. Журналист обосновал свои призывы нацистской идеологией и показал в эфире портрет Адольфа Эйхмана, который возглавлял отдел управления гестапо. Позднее Шарафмал извинился за эти слова.

Уголовное дело в отношении него возбудили в России 17 марта 2022 года. Он находится в международном розыске.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

      Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

      Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

      В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

      Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше