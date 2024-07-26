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11:47, 26 июля 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили схрон со взрывчаткой украинских националистов в промзоне в ДНР

В Мариуполе росгвардейцы нашли схрон со взрывчаткой националистов в промзоне

Фото: Росгвардия

В Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии обнаружил схрон со взрывчаткой украинских националистов в промзоне в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы изъяли две гранаты Ф-1, 125-мм танковый снаряд, около килограмма тротила и пластита, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ), кроме того, пистолет Макарова с патронами, банковские карты, иностранную валюту и два сотовых телефона.

По данным ведомства, найденные боеприпасы и взрывчатые вещества могли быть использованы для диверсий и представляли опасность для жителей.

Ранее сообщалось, что на харьковском направлении росгвардейцы устроили засаду и уничтожили гексакоптер Вооруженных сил Украины «Баба Яга».

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      Анна Габай
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