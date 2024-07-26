Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии

В Киргизии захотели перенять российский опыт борьбы с загрязнением воздуха

Киргизия захотела перенять российский опыт решения проблем экологии, сообщает издание «Государственные Новости».

Республика занимает седьмое место в мире по степени загрязненности воздуха. Так, на протяжении всего зимнего периода Бишкек окутан смогом из-за того, что дома отапливаются преимущественно углем.

Республику интересует российский природоохранный проект «Экология», включающий в себя пять направлений и десять федеральных проектов. Согласно проекту «Чистый воздух», к 2030 году объем выбросов в России должен снизиться вдвое. Предприятия, уже участвующие в программе, к началу 2024 года снизили вредные выбросы на 215 тысяч тонн (9,64 процента от 2017 года).

Также издание обратило внимание на разработку ученых Томского государственного университета (ТГУ) и Сямэньского университета (Китай) новой технологии сокращения углеродных выбросов от промышленных предприятий. Еще Киргизия хотела бы изучить разработанный в России метод использования водородных топливных элементов в транспорте. Республику интересуют и частные инвестиции в экологические программы, а также господдержка предприятий в их стремлении к экологической модернизации производств.