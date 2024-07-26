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18:02, 26 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неизбежных при переизбытке соли болезнях

Нутрициолог Маркова: переизбыток натрия грозит раком желудка

Фото: freepik

Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием соли грозит опасными последствиями для организма, предупредила россиян нутрициолог Екатерина Маркова. О неизбежных при переизбытке соли болезнях она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Марковой, важно внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе. Концентрация этого химического элемента, по ее словам, не должна превышать 200 миллиграммов на литр.

Маркова рассказала, что, если регулярно превышать эту нормы, неизбежны сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение памяти, вымывание кальция из костей и зубов, проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом вплоть до рака желудка или двенадцатиперстной кишки. «Но, как отмечают врачи, недостаток натрия так же пагубно влияет на здоровье человека. Поэтому единственно правильный выход для здорового человека — мера», — резюмировала нутрициолог.

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      Александра Лисица
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