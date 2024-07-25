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17:35, 25 июля 2024Забота о себе

Диетолог назвала женщинам помогающие продлить молодость продукты

Диетолог Коробкина: продлить женщинам молодость помогут морепродукты и яйца

Фото: Yuval Zukerman / Unsplash

Продлить молодость и сохранить красоту женщинам могут помочь продукты с аминокислотами, рассказала диетолог Анна Коробкина. Такие продукты и виды незаменимых аминокислот она назвала в беседе с «Москвой 24».

Среди полезных аминокислот она назвала таурин и пролин, способствующие быстрой регенерации, а также лейцин, поддерживающий тонус мышечной ткани и регулирующий жировой обмен. В их число Коробкина также включила глицин, улучшающий когнитивные способности, и метионин, участвующий в обмене жиров, фосфолипидов и гормонов.

По словам диетолога, эта аминокислоты содержатся в морепродуктах, яйцах, орехах, молоке и сое. Восполнить запас всех аминокислот, подчеркнула она, можно с помощью разнообразного и сбалансированного питания, сочетая разные источники протеина и не ограничиваясь только мясом или овощами и бобовыми.

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      Александра Лисица
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