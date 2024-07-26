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16:37, 26 июля 2024Путешествия

Россиянам предложили туры на популярный курорт Азии от 50 тысяч рублей с человека

АТОР: в продаже появились пакетные туры на Хайнань от 50 тысяч рублей с человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В продаже у туроператоров появились бюджетные пакетные туры на китайский остров Хайнань. О выгодном предложении отдыха на популярном курорте Азии рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что с 26 августа прямые рейсы из Москвы в административную столицу Хайнаня — Хайкоу — запустит авиакомпания Hainan Airlines. Самолеты будут летать по понедельникам, средам и субботам.

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Как рассказали в Anex, сейчас самый бюджетный вариант тура на Хайнань с перелетом этим перевозчиком будет стоить от 50 тысяч рублей с человека. В АТОР добавили, что пакетные туры с прямым авиаперелетом доступны к бронированию до конца октября.

Ранее россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море в августе. Список возглавила Анапа. Отмечается, что за десятидневный отдых в этом городе с учетом трат на дорогу на автомобиле из Москвы придется отдать минимум 78,6 тысячи рублей на двоих.

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      Марина Черняк
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