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09:16, 26 июля 2024Экономика

Россияне стали меньше тратить на питание дома

Россияне сократили траты на домашнее питание на 32 процента

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

Россияне стали меньше тратить на питание дома — эта категория расходов в 2023 году сократилась до 33,2 процента от общих трат семей. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

По итогам прошлого года доля расходов на домашнее питание снизилась на 1,4 процентного пункта, достигнув минимального значения с 2019 года. Уменьшились также траты граждан на алкоголь и табак — с 3 до 2,4 процента за год.

Самые низкие затраты на домашнюю еду у жителей Магаданской области (23,7 процента) и Москвы (24,2 процента). В пятерку регионов РФ с наименьшими расходами на питание дома вошли также Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Хабаровский край. В двух российских регионах — Республике Дагестан и Республике Ингушетия — на домашнее питание приходится более половины всех расходов семей, 55,3 и 54,3 процента соответственно. В Смоленской области доля таких расходов составляет 48,4 процента.

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Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов отметил, что доля затрат на питание в семейном бюджете выше у менее обеспеченных людей. Поэтому в тех регионах, где такого населения много, эта доля выше, чем в субъектах с более высокими средними доходами, объяснил он.

На втором месте в структуре расходов россиян оказались траты на транспорт, на него приходится 15,3 процента (14 процентов годом ранее). Расходы на ЖКХ жителей страны, напротив, немного уменьшились — с 10,6 до 10,1 процента. На одежду и обувь семьи выделяют 7,3 процента бюджета, на товары личного пользования — 6,9 процента, на мебель и бытовую технику — 5,6 процента. При этом на образование расходуется только 1,6 процента от всех трат россиян.

Ранее россияне назвали траты на путешествия, экскурсии и рестораны в отпуске главными дополнительными расходами, с которыми приходится сталкиваться летом. Почти половина опрошенных (48 процентов) признались, что летом ежемесячно стали тратить на 30-40 тысяч рублей больше, чем весной.

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