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17:45, 26 июля 2024Россия

Россиянин на машине устроил погоню за котом, заставил сына выстрелить в него и поплатился

В Томской области оштрафовали мужчину, устроившего погоню за котом на машине

В Томской области мужчина выследил испражнившегося на его участке кота, устроил за ним погоню на машине и поплатился, оказавшись в полиции. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Как стало известно, к правоохранителям обратились жители села Дзержинское и рассказали, что к дому на Совхозной улице подъехала машина, из которой выстрелили в направлении кота. Этот момент запечатлела камера наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина, находящийся за рулем подъехавшего к жилому дому автомобиля, кричит: «Стреляй! Стреляй! Стреляй!» Затем с заднего сидения выглядывает малолетний мальчик и направляет в сторону похожий на пистолет предмет, после чего слышен хлопок.

Личность владельца машины установил местный участковый. В полиции мужчина рассказал, что, проезжая по улице, заметил кота, похожего на животное, сходившего в туалет на территории его участка. «Хотел кинуть камень, сказал ребенку, чтобы он сделал выстрел — напугал кота», — пояснил он.

Пистолет оказался игрушечным и заряжался пистонами. Как подчеркнули в полиции, животное не пострадало. Однако мужчину оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.

Ранее в Москве оголодавшие коты спалили квартиру своей хозяйки. Как стало известно, уехавшая в отпуск женщина оставила животным корм с расчетом до своего возвращения. В результате коты съели пищу раньше этого срока и начали искать еду самостоятельно. В какой-то момент один из них включил индукционную плиту, что привело к возгоранию. Животных удалось спасти.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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