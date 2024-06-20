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12:35, 20 июня 2024Россия

Оголодавшие коты спалили квартиру уехавшей в отпуск москвички

В Москве сгорела квартира, пожар устроили коты уехавшей в отпуск хозяйки

Фото: Michael Starkie / Unsplash

В Москве сгорела квартира уехавшей в отпуск горожанки. Причиной пожара стали коты, сообщает «Регнум» в Telegram.

Перед отъездом москвичка оставила котам корм с расчетом до своего возвращения. Однако животные съели все за несколько дней, после чего стали искать запасы самостоятельно.

Один из котов случайно включил индукционную плиту, что и вызвало пожар. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, животных удалось спасти. На опубликованной фотографии видно, что по меньшей мере одно помещение серьезно пострадало от огня.

Ранее в Амурской области восьмилетний ребенок спалил двухкомнатную квартиру. К этому привела игра школьника с зажигалкой.

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      Алан Босиков
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