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11:00, 26 июля 2024Россия

Россиянин с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись

На Алтае мужчина с подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Троицкое Алтайского края мужчина с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, передает Ngs.ru.

В ведомстве пояснили, что сначала в колодце оказался старшеклассник. Несовершеннолетнему стало плохо и старший напарник решил ему помочь.

Удалось выяснить, что подросток с мая гостил у бабушки в селе Троицкое. Он подрабатывал вместе с соседом, помогая сельчанам с ремонтом и строительством.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана. Малышку на дне бассейна обнаружили не сразу. Медики не сумели реанимировать ребенка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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