Россиянин с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись

На Алтае мужчина с подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись

В селе Троицкое Алтайского края мужчина с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, передает Ngs.ru.

В ведомстве пояснили, что сначала в колодце оказался старшеклассник. Несовершеннолетнему стало плохо и старший напарник решил ему помочь.

Удалось выяснить, что подросток с мая гостил у бабушки в селе Троицкое. Он подрабатывал вместе с соседом, помогая сельчанам с ремонтом и строительством.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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