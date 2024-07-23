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08:17, 23 июля 2024Россия

В российском регионе трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана

В Ленобласти трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана

Во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

В ведомстве разъяснили, что все произошло в ресторане на берегу Курголовского озера под Токсово. Местные журналисты выяснили, что малышку на дне бассейна обнаружили не сразу. Медики не сумели реанимировать ребенка.

По факту случившегося была организована проверка. Ресторан после инцидента продолжил работу.

До этого стало известно, что в селе Липчинское в Слободо-Туринском районе Свердловской области двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке. Встревоженная мать начала поиски и заметила ребенка в железной бочке. Малышка не подавала признаков жизни.

По факту произошедшего региональная прокуратура проводила проверку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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