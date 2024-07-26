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16:38, 26 июля 2024Россия

Россиянин в ответ на замечание показал детям на пляже гениталии и попал на видео

В Красноярском крае пьяный мужчина показал детям на пляже гениталии

В Красноярском крае на пляже села Бархатово пьяный мужчина показал детям гениталии. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно, как россиянин снимает плавки и демонстрирует купающимся в водоеме несовершеннолетним голые ягодицы. После этого мужчина отходит, поворачивается лицом к отдыхающим и вновь снимает нижнее белье.

По информации издания, таким образом пьяный россиянин ответил на сделанное ему замечание за попытку отнять собаку у девочки. В результате ребенок разрыдался и за него вступились взрослые.

Ранее в подмосковной Дубне пьяный мужчина подошел к отдыхающей на Атомном пляже семье с ребенком, снял трусы и потребовал смотреть на него. Когда его попросили остановиться, россиянин попытался станцевать. Прибывшая на место полиция задержала мужчину, который оказался 39-летним безработным.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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