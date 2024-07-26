Россиянин вышел в плавание на каяке и 44 дня возвращался обратно

Путешественник Алексей Зубов проплыл на каяке вокруг Белого моря за 44 дня

Путешественник Алексей Зубов вышел в плавание на каяке из Северодвинска и 44 дня возвращался обратно. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению Зубова, за это время ему удалось проплыть на каяке вокруг всего Белого моря. Одиночное путешествие россиянина проходило по маршруту Северодвинск — Инцы — Пялица — Умба — Кемь — остров Русский Кузов — Соловки — остров Большой Жужмуй — Юково — остров Кий — Летняя Золотица — Северодвинск. Расстояние, которое прошел на каяке Алексей, составило 1500 километров.

«Путешествовать — это офигенно круто. Пофиг на холод, на дожди, [на то что] каяк таскать по литоралям и скалам, разгружать и загружать каждый день, спать по три-четыре часа черт знает где, на скале или во мху, в лесу или в избе без окон», — писал в блоге незадолго до окончания путешествия Зубов.

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