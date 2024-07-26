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10:01, 26 июля 2024Силовые структуры

Интернет-растлителя 18 школьниц отправили в колонию

В Севастополе задержали россиянина, растлевавшего школьниц через интернет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Севастополе к 16 годам колонии строгого режима приговорили 41-летнего россиянина, занимавшегося растлением школьниц через интернет. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник был зарегистрирован в соцсетях под женским именем. Начиная с августа 2020 года он активно знакомился и переписывался с девочками в возрасте 8-12 лет, проживавшими в различных регионах страны. Злоумышленник растлевал девочек, ведя с ними непристойные беседы, распространял порнографию и склонял их к различным действиям сексуального характера.

После отбытия наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с интернет-ресурсами, на срок 12 лет.

19 июля в подмосковном Раменском силовики задержали 66-летнего директора крупного завода по подозрению в растлении 14-летней падчерицы.

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      Владимир Седов
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