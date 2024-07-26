Россиянина заподозрили в расправе над пропавшим два месяца назад подростком

Жителя Карелии задержали по делу об убийстве 16-летней девушки, пропавшей в июне

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Петрозаводска по подозрению в расправе над 16-летней девушкой-подростком, пропавшей почти два месяца назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Карелия.

Об исчезновении девушки стало известно в начале июня. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В пятницу, 26 июля, подростка без признаков жизни обнаружили в районе Сайнаволок города Петрозаводска. Вскоре был задержан и подозреваемый – им оказался 29-летний местный житель. Во время разговора с силовиками он полностью признал вину.

По его словам, все произошло 5 июня. Мужчина вместе со своей знакомой отправился на прогулку, и между ними завязалась ссора. В ходе конфликта злоумышленник начал душить несовершеннолетнюю, а после содеянного перенес ее тело в безлюдное место.

Ранее военнослужащие Антон Сопов и Станислав Рау частично признали вину по делу о расправе над семьей из девяти человек в Волновахе Донецкой народной республики. Дело рассматривается в Южном окружном военном суде.