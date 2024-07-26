Двое военных частично признали вину по делу о расправе над девятью людьми в Волновахе

Военные частично признали вину по делу об убийстве девяти человек в Волновахе

Во время заседания в Южном окружном военном суде военнослужащие Антон Сопов и Станислав Рау частично признали вину по делу о расправе над семьей из девяти человек в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным источника, военные не признали, что совершили преступление общеопасным способом и из ненависти по признакам национальности.

28 октября в частном доме в Волновахе нашли застреленной семью из девяти человек — двоих детей, их родителей, бабушку и дедушку, а также гостивших дядю, его жену и ее брата. На следующий день правоохранители задержали двоих подозреваемых — российских военных с Дальнего Востока. 1 ноября стало известно, что они сознались в преступлении.

Военные рассказали, что изначально хотели расправиться только с мужчинами. С одним из них, по предварительным данным, у военных возник конфликт накануне преступления.