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22:01, 30 октября 2023Силовые структуры

Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

В ДНР задержали 2 росийских военных по подозрению в расстреле семьи из 9 человек

В Донецкой народной республике (ДНР) правоохранители задержали двоих российских военных с Дальнего Востока по подозрению в расправе над семьей из девяти человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что задержанные служат по контракту. Их доставили в следственный отдел, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также закрепить доказательственную базу.

По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Ранее в частном доме в городе Волноваха в ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, в том числе двоих детей.

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      Варвара Митина
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