Стали известны подробности расправы над семьей из девяти человек в Волновахе

Контрактники признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе

В Донецкой народной республике (ДНР) следователи задержали на месяц двоих российских военных с Дальнего Востока по подозрению в расправе над семьей из девяти человек. Подробности стали известны изданию «Коммерсант».

В условиях военного положения, введенного на новых российских территориях, следователям даже не пришлось обращаться в суд. У задержанных изъяли автоматы «Вал» или «Винторез», предназначенные для бесшумной стрельбы. Их направят на баллистическую экспертизу. Сейчас с мужчинами проводят следственные действия.

Следствие не называет фамилии и звания фигурантов этого дела. Однако в Telegram-каналах есть версия, что расправу совершили военнослужащие-контрактники, служившие в морской пехоте Тихоокеанского флота. Предполагается, что в ночь на субботу они с оружием с глушителями проникли в частный дом семьи в Волновахе.

Соседи семьи видели, как ночью от их дома отъезжал так называемый кроссовый мотоцикл с характерными колесами большого радиуса и высоко поднятой рамой. На транспортном средстве сидели двое высоких худых мужчин в военной форме. Мужчин зафиксировали камеры видеонаблюдения, поэтому их оперативно задержали.

Один из контрактников снимал комнату неподалеку от дома пострадавшей семьи и хранил мотоцикл прямо во дворе. По некоторой информации, оба военных уже признались в совершенном преступлении.

29 октября в частном доме в городе Волноваха в ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, в том числе двоих детей. 30 октября правоохранители задержали двоих российских военных с Дальнего Востока по подозрению в расправе.

