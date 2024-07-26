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16:06, 26 июля 2024Культура

Российский певец обвинил Пугачеву в препятствовании его карьере

Певец Наджиев заявил, что его выступления удаляли из телешоу из-за Пугачевой

Фото: Микляев Сергей / РИА Новости

Советский и российский певец Игорь Наджиев обвинил эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву в препятствовании его карьере. Его слова приводит MK.RU.

По словам Наджиева, в СССР мнение Пугачевой играло решающую роль в построении карьеры начинающих звезд. «Ее фраза, сказанная в отношении меня, говорит сама за себя: "На эстраде один принц! Другому не бывать!". Это было сказано в 1990-е годы, когда она была замужем за Филиппом Киркоровым», — вспомнил он.

Артист заявил, что из-за негативного отношения Пугачевой его выступления регулярно вырезали из телепередач. «Вырезали даже из программы, посвященной памяти моего учителя, великого поэта Леонида Петровича Дербенева», — вспомнил он.

В 1986 году Наджиев дебютировал на конкурсе советской эстрадной песни «Сочи-86». Выступал в Московском государственном Театре эстрады в гала-концерте победителей. Участник фестиваля «Песня года».

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, почему отказалась от протекции Пугачевой во времена СССР.

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      Мария Рюрикова
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