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12:12, 26 июля 2024Путешествия

Российский полковник тайком пробрался в спа-отель и устроил бесплатный отдых в джакузи

В Костроме полковник пробрался в спа-отель и устроил бесплатный отдых

Кадр: Telegram-канал Baza

Российский полковник пробрался в спа-отель под видом отдыхающего и устроил себе бесплатный отдых. Об этом сообщило издание Baza.

Инцидент произошел 21 июля в одном из оздоровительных комплексов Костромы. Старший преподаватель военной академии, полковник, пришел в спа-центр с двумя друзьями. Они подождали, пока администратор отвлечется, и тайком прошли в здание.

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Нарушители отдохнули в джакузи, сауне и хаммаме, поиграли в настольный теннис и поплавали в бассейне. Кроме того, около часа они провели в платной беседке. При этом мужчины были пьяны и громко матерились.

Администрация поздно заметила гостей и предложила им заплатить за визит в спа-центр шесть тысяч рублей за троих. Мужчины проигнорировали просьбу и проследовали к выходу прямо в плавках. Как пишет источник, охрана клуба решила не вступать в конфликт с полковником и вызвала полицию, но правоохранители уже не застали отдыхающих.

Отмечается, что позже один из друзей вернулся в отель забрать свои вещи и сломал шкафчик. Позже администрация еще раз связалась с полковником, но он заявил, что в клубе его не было. «Максимум, что он сделал, — проходил мимо и поиграл в теннис. Да и это еще надо доказать», — сказано в публикации.

В Сочи пьяный турист уснул под пальмой и стал фигурантом административного дела. На спящего мужчину жители курорта пожаловались в соцсетях.

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      Мария Борисова
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