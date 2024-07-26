Российский уголовник забил сожительницу за отказ поговорить

В Омске уголовник расправился с сожительницей за отказ поговорить

В Омской области 23-летнего ранее судимого российского уголовника задержали за расправу над сожительницей. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июля в квартире дома на улице Шакурова в городе Омске злоупотребивший алкоголем мужчина хотел поговорить с 37-летней возлюбленной, но женщина уже легла и в аудиенции отказала. Возмущенный таким поведением уголовник принялся избивать ее, нанося множество ударов по голове. В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время по инициативе следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

10 июля в Ставропольском крае россиянину дали девять лет колонии строгого режима за жестокую расправу над 45-летней сожительницей.