Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:57, 26 июля 2024Силовые структуры

Российского полицейского осудят за взятку в 600 тысяч рублей

В ЯНАО будут судить бывшего полицейского за получение взятки от местного жителя

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Новому Уренгою, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, экс-полицейский предложил россиянину за 400 тысяч рублей не возбуждать уголовное дело против него. В июне 2023 года мужчина передал сотруднику часть взятки — 200 тысяч рублей. В феврале 2024 года правоохранитель увеличил требуемую сумму до 600 тысяч рублей. Тогда местный житель обратился в РУФСБ России по Тюменской области. После этого бывшего полицейского задержали.

Он обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере») УК РФ.

Ранее бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признал вину в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

      В России задумали разрешить изготовление неоригинальных авиазапчастей

      Самолеты ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря

      Пять россиян вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века

      Российского полицейского осудят за взятку в 600 тысяч рублей

      Могила знатного сарматского воина с мечом и колчаном найдена в России

      Шестиметровый кит подплыл по реке к российскому поселку и попал на видео

      В Испании изъяли рекордный груз кокаина

      В США подтвердили получение Трампом пулевого ранения

      У берегов Мексики произошло землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше