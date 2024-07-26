Российского полицейского осудят за взятку в 600 тысяч рублей

В ЯНАО будут судить бывшего полицейского за получение взятки от местного жителя

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Новому Уренгою, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, экс-полицейский предложил россиянину за 400 тысяч рублей не возбуждать уголовное дело против него. В июне 2023 года мужчина передал сотруднику часть взятки — 200 тысяч рублей. В феврале 2024 года правоохранитель увеличил требуемую сумму до 600 тысяч рублей. Тогда местный житель обратился в РУФСБ России по Тюменской области. После этого бывшего полицейского задержали.

Он обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере») УК РФ.

Ранее бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев признал вину в коррупции.