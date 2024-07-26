Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 26 июля 2024Мир

Шольца призвали заплатить полякам миллиард евро за оккупацию

RMF: в бундестаге призвали Шольца заплатить полякам миллиард евро за оккупацию
СюжетМинобороны

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман призвал канцлера Германии Олафа Шольца заплатить миллиард евро компенсации гражданам Польши, пережившим немецкую оккупацию во Второй мировой войне. Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24.

«Правительство Германии должно немедленно предоставить один миллиард евро, чтобы выжившие могли жить, не опасаясь за свое социальное обеспечение», — сказал парламентарий, выступая по случаю 80-летнего юбилея Варшавского восстания.

По словам политика, выплата миллиарда евро — это минимум, позволяющий «осознать горькие последствия, к которым неизбежно приводит расистская идеология», и обеспечить достойную жизнь пережившим оккупацию полякам.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина препятствует проведению Польшей расследования обстоятельств Волынской резни 1943 года.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

      Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери

      Показания свидетеля по делу стали основой для задержания экс-замминистра обороны Булгакова

      Названы грозящие разрывом барабанной перепонки методы чистки ушей

      Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с министрами в Лаосе

      Завод по производству Bayraktar на Украине не запустится до окончания конфликта

      Трехметровая акула распугала туристов на пляже и попала на видео

      Издание «BILD на русском» признали иноагентом

      Финляндия заподозрила судно из России в нарушении границы

      В Москве рассказали о первых результатах программы подготовки школьников к ОГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше