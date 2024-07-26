Шольца призвали заплатить полякам миллиард евро за оккупацию

RMF: в бундестаге призвали Шольца заплатить полякам миллиард евро за оккупацию

Глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман призвал канцлера Германии Олафа Шольца заплатить миллиард евро компенсации гражданам Польши, пережившим немецкую оккупацию во Второй мировой войне. Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24.

«Правительство Германии должно немедленно предоставить один миллиард евро, чтобы выжившие могли жить, не опасаясь за свое социальное обеспечение», — сказал парламентарий, выступая по случаю 80-летнего юбилея Варшавского восстания.

По словам политика, выплата миллиарда евро — это минимум, позволяющий «осознать горькие последствия, к которым неизбежно приводит расистская идеология», и обеспечить достойную жизнь пережившим оккупацию полякам.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина препятствует проведению Польшей расследования обстоятельств Волынской резни 1943 года.