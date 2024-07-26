В Польше заявили о препятствовании Украиной расследованию Волынской резни

Глава Минобороны Польши: Украина препятствует расследованию Волынской резни

Украина препятствует проведению Польшей расследования обстоятельств Волынской резни 1943 года, несмотря на тот факт, что Киев мог бы уже сейчас предоставить возможности для эксгумации останков. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в беседе с радио TOK.FM.

«[На Украине] имеются политические препятствия [для эксгумации] (...) Конфликт, по моему мнению, является лишь поводом, так как многие места с останками не расположены на линии фронта», — рассказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш также призвал Киев пойти на «жест доброй воли» и одобрить деятельность польской стороны по выяснению деталей исторической трагедии.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Европейский союз (ЕС) до урегулирования темы Волынской резни. По мнению министра, Варшава поддерживает Киев по мере возможностей. Однако он подчеркнул, что в отношениях Польши и Украины «не все идеально» из-за нерешенных исторических вопросов.