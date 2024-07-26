Сотни ветеранов СВО выйдут на улицы российского города с одной целью

В Приморье ветераны СВО выйдут на улицы и будут следить за правопорядком

В Приморском крае сотни ветеранов специальной военной операции выйдут на улицы городов. О цели сформированного в регионе специального отряда рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко, которого цитирует издание «Владивосток Онлайн».

Губернатор пояснил, что бывших военнослужащих привлекли к охране общественного порядка. Сейчас в отряд «Тигр-правопорядок» зачислено 300 человек, все они будут работать во Владивостоке. По завершении дополнительного набора бойцы СВО появятся на улицах и в других населенных пунктах региона.

Для выполнения задач бойцам региона выдали три комплекта униформы. При себе у них будут аптечки для оказания первой помощи. Также планируется оснастить подразделение средствами связи с беспилотниками.

Ранее стало известно о возможном появлении в Совфеде сразу трех ветеранов СВО. Они могут попасть в верхнюю палату в качестве представителей Республики Алтай, Курской области и Крыма.

