США захотели вернуться к ядерной сделке с Ираном

Al-Jarida: США готовы вернуть ядерную сделку с Ираном при ряде условий

США выразили готовность вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), или «ядерной сделке», с Ираном при условии внесения в договор нескольких незначительных поправок. Об этом сообщает Al-Jarida со ссылкой на источники.

«23 июля Вашингтон проинформировал Тегеран, что администрация президента США Джо Байдена готова вести переговоры о быстром возврате к ядерной сделке при условии внесения в него незначительных поправок», — передает газета.

Деталей, о каких конкретно поправках идет речь, издание не уточнило.

21 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «ядерная сделка» с Ираном находится на грани краха договоренностей. При этом он подчеркнул, что ресурс дипломатической работы «еще полностью не исчерпан». Дипломат добавил, что российская сторона продолжает воздействовать на оппонентов, для того чтобы избежать провала сделки.