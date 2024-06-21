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19:53, 21 июня 2024Мир

В МИД России допустили крах ядерной сделки с Ираном

Замглавы МИД Рябков: ядерная сделка с Ираном на грани краха договоренностей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» с Ираном находится на грани краха договоренностей. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире подкаста «Ближневосточный экспресс» Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.

«Ядерная сделка с Ираном остановилась в точке, откуда может начаться движение в сторону полного краха соглашения», — отметил дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что ресурс дипломатической работы «еще полностью не исчерпан». Он добавил, что российская сторона продолжает воздействовать на оппонентов для того, чтобы избежать провала сделки.

5 мая глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что в стране планируют начать строительство комплекса для функционирования ядерного реактора атомной станции, известного как «ядерный остров» АЭС «Карун».

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      Дарья Устьянцева
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