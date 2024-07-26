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15:42, 26 июля 2024Наука и техника

США закупят твердотопливные ракетные ускорители у Европы

США закупят твердотопливные ракетные ускорители у компании из Европы

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы, сообщает издание SpaceNews.

Контракт между американской корпорацией Raytheon и итальянской аэрокосмической компанией Avio предполагает разработку и производство твердотопливных ракетных двигателей на территории Европы, выпуск которых в достаточных объемах внутри США невозможен ввиду растущего спроса, возникшего на фоне специальной военной операции (СВО).

«Мы продолжим развивать потенциальные решения для ракетных двигателей с Avio, чтобы удовлетворить растущий долгосрочный спрос наших внутренних и международных клиентов», — заявил вице-президент по операциям и поставках Raytheon Боб Бутц.

В марте старший вице-президент и глава бизнес-подразделения по легкой ракете Vega разработки и производства Avio в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито заявил, что легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с многоразовой транспортной системой Starship, над которой работает американская компания SpaceX.

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      Иван Потапов
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