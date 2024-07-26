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16:26, 26 июля 2024Экономика

В России решили ликвидировать полигон с опасными отходами времен СССР

Патрушев: рекультивация полигона «Красный бор» выполнена на 60 процентов

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Ликвидация опасных отходов на мусорном полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области выполнена на 60 процентов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Ранее отходы на полигон свозили со всего Советского Союза. «Такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», — сказал вице-премьер.

С 2020 года в рамках нацпроекта «Экология» Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией накопленных вредных отходов на самых сложных объектах. На эти цели правительство уже выделило 47 миллиардов рублей. С 2025 по 2028 год предполагается выделить еще 46 миллиардов.

Еще два опасных объекта расположены в Иркутской области, сообщили в пресс-службе. Это комбинат «Усольехимпром», промышленная площадка которого осталась заброшенной после банкротства компании в 2014 году. В итоге загрязнение распространилось на реку Ангару. Еще один объект —Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, накопивший порядка семи миллионов кубометров отходов. Ликвидация там уже ведется и продлится до 2027 года.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга рассказал о консервации полигона «Красный Бор» и поделился планами поднять уровень переработки отходов в Санкт-Петербурге до 100 процентов к 2030 году.

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      Мария Черкасова
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