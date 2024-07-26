Украденный жителями мост в российском регионе нашли

Украденный мост в Рязанской области был найден в пункте приема металлолома

Украденный жителями Скопинского района Рязанской области железнодорожный мост нашли в одном из пунктов приема металлолома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вором, предварительно, оказался местный житель Николай С. 1987 года рождения. За продажу моста в пункте приема металла ему заплатили около 1,3 миллиона рублей при стоимости самого моста 300 миллионов. Однако самому мужчине выручка, скорее всего, не досталась — он был использован как подставное лицо, на которое настоящие воры оформили договор. От них Николай С. получил за работу только пять тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый не задержан, его ищут.

О краже моста в Скопинском районе Рязанской области стало известно 25 июля. Мост не эксплуатировался с конца прошлого века. В начале 2000-х он был приватизирован предприятием «Скопинское ППЖТ». По различным данным, конструкция весит 60 или 100 тонн. По факту пропажи железнодорожного моста возбудили дело о краже в особо крупном размере.