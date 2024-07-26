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07:26, 26 июля 2024Россия

Украина пыталась ударить по двум регионам России

МО: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Ростовской областью и два над Курской

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В ночь на пятницу, 26 июля, Украина пыталась ударить беспилотниками по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией страны средства противовоздушной обороны (ПВО). Всего над Ростовской областью удалось перехватить четыре беспилотника, еще два сбили над Курской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористической атакой по объектам на территории России. Других подробностей об этом в ведомстве не привели.

Днем ранее, 25 июля, Украина ночью пыталась ударить по территории России беспилотниками и безэкипажными катерами. Силы ПВО перехватили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Помимо этого, военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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