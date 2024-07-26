Украина захотела распространить опыт создания в Польше легиона из украинцев

На Украине рассказали о планах создания легиона из украинцев в других странах

Украина планирует распространить на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев. Об этом заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч, передает ТАСС.

«Создание на территории Польши украинского легиона, добровольческого подразделения ВСУ из граждан Украины, проживающих в Польше, (...) имеет свою символическую и историческую сторону», — сообщил Зварыч.

По его словам, реализация этого проекта и масштабирование его на другие страны имеет все шансы на успех, а процесс формирования легиона в Польше хотят запустить уже в августе.

Ранее стало известно, что третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины отменила рекрутинговые мероприятия «Движ» в Берлине, Кельне, Роттердаме и Брюсселе. Ее представители также добавили, что обязательно встретятся с украинцами в этих городах в другой раз.

