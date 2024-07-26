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09:25, 26 июля 2024Россия

Украинский БПЛА атаковал территорию российского предприятия

Врио главы Курской области Смирнов: БПЛА ВСУ атаковал недействующее предприятие

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал территорию недействующего предприятия на территории поселка Горшечное Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы региона Алексей Смирнов.

По словам чиновника, никто из жителей поселка при ударе БПЛА не пострадал. Однако при атаке Вооруженных сил Украины были повреждены несколько построек.

«В нескольких домовладениях осколками повреждены заборы и выбиты окна. Подомовой обход продолжается», — написал в блоге Смирнов.

Ранее жители Курска, подвергающегося обстрелам со стороны Украины, пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ. Врио главы российского региона Алексей Смирнов приложил скриншот комментария, в котором житель города сообщил, что в доме на проспекте Победы сотрудники коммунальных служб отнесли в укрытие все старые почтовые ящики.

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      Марк Леонов
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