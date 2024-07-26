Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:20, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Украинского комика силой вывели со сцены из-за зачитывания предвыборных цитат Зеленского

Комика Чиркова вывели со сцены в Киеве из-за предвыборных цитат Зеленского

Фото: @serhiichyrkov

Украинского комика Сергея Чиркова силой вывели со сцены фестиваля Atlas в Киеве из-за зачитывания предвыборных цитат президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Юморист начал зачитывать со сцены предвыборные обещания украинского лидера, в частности, о «конце эпохи бедности», «конце кумовства» и быстром завершении конфликта в Донбассе. При этом отмечается, что Чирков приводил цитаты президента, но не давал им оценку. Во время выступления к комику подошел охранник, забрал микрофон и силой вывел его со сцены.

Позже на странице Atlas Festival в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявили, что охранник «превысил свои служебные полномочия и вел себя недопустимо из-за ложной интерпретации того, что происходило на сцене».

«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — написали организаторы мероприятия.

Ранее председатель cовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский станет последним президентом республики, поскольку он и его пятеро предшественников сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав России. По его мнению, украинский лидер не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

      Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

      Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

      В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

      Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше