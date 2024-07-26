Комика Чиркова вывели со сцены в Киеве из-за предвыборных цитат Зеленского

Украинского комика Сергея Чиркова силой вывели со сцены фестиваля Atlas в Киеве из-за зачитывания предвыборных цитат президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Юморист начал зачитывать со сцены предвыборные обещания украинского лидера, в частности, о «конце эпохи бедности», «конце кумовства» и быстром завершении конфликта в Донбассе. При этом отмечается, что Чирков приводил цитаты президента, но не давал им оценку. Во время выступления к комику подошел охранник, забрал микрофон и силой вывел его со сцены.

Позже на странице Atlas Festival в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявили, что охранник «превысил свои служебные полномочия и вел себя недопустимо из-за ложной интерпретации того, что происходило на сцене».

«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — написали организаторы мероприятия.

Ранее председатель cовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский станет последним президентом республики, поскольку он и его пятеро предшественников сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав России. По его мнению, украинский лидер не выполнил ни одного предвыборного обещания.