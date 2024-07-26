В Бельгии предъявили обвинения чеченцам за связи с ИГ

В Бельгии обвинили трех выходцев из Чечни за подготовку теракта и связи с ИГ

Троих выходцев из Чечни обвинили в подготовке теракта на территории Бельгии от имени террористический группировки «Вилаят Хорасан», которая принадлежит афганскому крылу террористической организации «Исламское государство» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

«Семь подозреваемых были арестованы в связи с делом, возбужденным федеральной прокуратурой Бельгии. Все они чеченского происхождения и достигли совершеннолетия. Их допросила федеральная судебная полиция, шестеро из них предстали перед следственным судьей. При этом троим из них были предъявлены обвинения», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что троим подозреваемым, которые были представлены как K.L., A.S. и A.A., были выдвинуты обвинения в участии в деятельности «Вилаят Хорасан», а также подготовке теракта на территории Бельгии. В частности, один из арестованных, K.L., также обвиняется в финансировании деятельности террористических группировок.

Ранее генпрокуратура ФРГ задержала двух граждан России по подозрению в финансировании ИГ. Как указывает правоохранительное ведомство, в начале лета 2022 года граждане РФ якобы присоединились к уже существовавшей преступной организации, чтобы собрать средства в Германии и других государствах Европы и передать их террористической организации.