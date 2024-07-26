В Брянской области сбили второй беспилотник за вечер

Богомаз: еще один беспилотник уничтожили в Брянской области

В Брянской области сбили второй украинский дрон за вечер, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа перехватили и уничтожили над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет.

До этого дрон был сбит над Погарским районом. Богомаз назвал это «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку».

25 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. Целью удара стал райцентр Суземского района — Суземки. Там после обстрела было нарушено энергоснабжение. В ходе атаки никто не пострадал.

