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22:48, 26 июля 2024Экономика

В Челябинской области затопило поселок после прорыва дамбы

Губернатор Текслер: поселок Киолим затопило после прорыва дамбы на водохранилище
Алексей Текслер

Алексей Текслер. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что поселок Киалим был затоплен после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы, МЧС, МВД, а также администрация муниципалитета. Он подтвердил, что пострадавших на данный момент нет.

«Был затоплен поселок Киолим. Дальше вода пошла в сторону других населенных пунктов. Из Киолима были эвакуированы жители, размещены в Карабаше, в пунктах временного размещения», — рассказал он.

26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. «Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — призвали в администрации региона.

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      Марина Совина
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