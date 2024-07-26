В Грузии назвали настоящую причину критики со стороны Запада

Настоящей причиной критики Грузии Западом является отказ от введения санкций против России. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает «Интерфакс».
Папуашвили рассказал о требованиях «за закрытыми дверями» со стороны западных политиков поддержать санкции против России. Политик пообещал по необходимости опубликовать соответствующую информацию.
«Введение санкций гарантированно означало бы вовлечение нашей страны в войну против России», — заявил спикер грузинского парламента. Он указал на требования оппозиции присоединиться к антироссийским санкциям сразу после начала специальной военной операции (СВО). Папуашвили заявил, что предстоящие парламентские выборы являются выбором между миром и войной.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о вероятности открытия второго фронта против России в случае победы оппозиции. Он уточнил, что уверен в этом, исходя из имеющейся у него информации и прошлого опыта.