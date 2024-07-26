Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 26 июля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали настоящую причину критики со стороны Запада

Папуашвили: причиной критики Грузии Западом является отказ от введения санкций

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Настоящей причиной критики Грузии Западом является отказ от введения санкций против России. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает «Интерфакс».

Папуашвили рассказал о требованиях «за закрытыми дверями» со стороны западных политиков поддержать санкции против России. Политик пообещал по необходимости опубликовать соответствующую информацию.

«Введение санкций гарантированно означало бы вовлечение нашей страны в войну против России», — заявил спикер грузинского парламента. Он указал на требования оппозиции присоединиться к антироссийским санкциям сразу после начала специальной военной операции (СВО). Папуашвили заявил, что предстоящие парламентские выборы являются выбором между миром и войной.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о вероятности открытия второго фронта против России в случае победы оппозиции. Он уточнил, что уверен в этом, исходя из имеющейся у него информации и прошлого опыта.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года

      В Кремле ответили на протесты родителей из-за рассказов детям о патриотизме «для галочки»

      Деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» запретили в России

      В России ответили на слова Помпео о возможных планах Трампа по поддержке Украины

      Двое россиян получили срок за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево

      Даня Милохин сменил имидж

      В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

      Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

      Названы главные причины страха общаться с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше