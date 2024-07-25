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02:37, 25 июля 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о вероятности открытия второго фронта против России. Это может произойти в случае победы оппозиции

В Грузии заявили о риске второго фронта против России при победе оппозиции

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии есть риск открытия второго фронта военного противостояния с Россией. Об этом в эфире телеканала «Рустави-2» заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, такое развитие событий возможно в случае победы оппозиции на выборах.

Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения, например, к ноябрю, я гарантирую , что не через два, три или четыре месяца после выборов, а в считаные дни Грузия станет вторым фронтом

Ираклий Кобахидзепремьер-министр Грузии

Политик уточнил, что уверен в этом, исходя из имеющейся у него информации и прошлого опыта.

Запад подталкивал Грузию к ведению антироссийской политики

В мае спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили раскрыл, что представители отдельных стран Запада подталкивали Тбилиси отправить войска на Украину.

Это были как открытые призывы [к Тбилиси], так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало войну.

Шалва Папуашвилиспикер парламента Грузии

Папуашвили также подчеркнул, что ему непонятно, почему от Тбилиси требовали таких действий, тогда как ни одна из стран НАТО не отправила своих военных Киеву. По его словам, Грузию втягивали в военные действия как напрямую, так и предлагая поддержать антироссийские санкции. Спикер парламента отметил, что отправить войска на Украину также требовали неправительственные организации, проводившие в Тбилиси митинги с таким призывом.

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На фоне этого стало известно, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать своих солдат, вернувшихся из зоны военных действий на Украине. Как минимум два бойца были вызваны в СГБ по делу о «попытке государственного переворота», однако на опрос не явились. Из-за этого его проведут в Тбилисском городском суде. Отмечалось, что воевавшие на Украине не могут сообщать подробности дела из-за статуса дела «секретно».

По информации Минобороны России, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевали 1042 наемника из Грузии.

Запад ввел санкции против Грузии за введение копии американского закона

6 июня США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. В списке попавших под рестрикции оказались «члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане». Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер пригрозил, что, помимо визовых, Вашингтон готов ввести дополнительные санкции.

Санкции были наложены из-за принятого в республике закона об иноагентах, являющегося фактически копией американского закона FARA 1938 года. «Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны», — сказал он.

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5 июля стало известно о переносе США совместных военных учений с Грузией на неопределенный срок. В Белом доме также заявляли о пересмотре всех программ сотрудничества с Тбилиси.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Кроме того, объединение заморозило 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.

После этого Кобахидзе пообещал, что после парламентских выборов в 2025 года партия «Грузинская мечта» освободит Грузию от господства либерального фашизма. «Я уверен, что наша политика, наше общество и государство будут свободны от либерального фашизма, для чего мы сделаем все», — заявил глава правительства. Премьер добавил, что источник финансирования либерального фашизма — иностранные государства, и отметил, что поддержка этого движения на территории республики является преступлением против грузинского народа.

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      Марина Совина
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