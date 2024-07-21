Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать своих солдат, вернувшихся из зоны военных действий на Украине. Однако двое граждан страны — Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе, вызванные в СГБ по делу о «попытке государственного переворота», на опрос не явились. Из-за этого его проведут в Тбилисском городском суде.
Как сообщает телекомпания «Мтавари архи», СГБ опросила еще одного грузинского наемника — Лашу Чигладзе. При этом известно, что воевавшие на Украине не могут сообщать подробности дела из-за статуса «секретно».
Российский боец ликвидировал троих грузинских наемников
Российские военные неоднократно рассказывали, что замечали грузинских наемников, воюющих за украинскую армию, в зоне спецоперации. Так, боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Малой рассказал, что российские бойцы сталкивались с ними на островах в пойме Днепра.
«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — сообщил солдат.
До этого командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк ликвидировал троих грузинских наемников. Для этого он притворился бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал военнослужащий, он и его товарищи обнаружили хорошо замаскированный украинский опорный пункт, в котором на тот момент не было людей из-за ротации. Пока солдаты осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, оказавшиеся наемниками из Грузии.
Кроме того, в жилом секторе Константиновки в ДНР расквартированы бывшие сотрудники МВД Грузии, которые воюют на стороне Украины в качестве наемников.
В Москве заочно арестовали грузинскую снайпершу
В июне в Москве заочно арестовали снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ. Русудан Иванеишвили заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». Также заочно были арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве.
До этого Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лашу Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции на стороне Украины.
В марте Минобороны России сообщило, что за время проведения СВО на Украине было ликвидировано 5962 иностранных наемника.
С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников
Лидером по отправке наемников на Украину в российском ведомстве назвали Польшу, подтверждено присутствие 2960 человек. Из Грузии на тот момент прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.
В мае Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 государств за наемничество на стороне ВСУ. Их объявили в розыск, часть из фигурантов заочно арестовали.