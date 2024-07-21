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19:36, 21 июля 2024Бывший СССР

СГБ Грузии начала опрашивать вернувшихся с Украины наемников. Их вызвали по делу о попытке госпереворота

СГБ Грузии начала опрашивать участников военных действий на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать своих солдат, вернувшихся из зоны военных действий на Украине. Однако двое граждан страны — Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе, вызванные в СГБ по делу о «попытке государственного переворота», на опрос не явились. Из-за этого его проведут в Тбилисском городском суде.

Как сообщает телекомпания «Мтавари архи», СГБ опросила еще одного грузинского наемника — Лашу Чигладзе. При этом известно, что воевавшие на Украине не могут сообщать подробности дела из-за статуса «секретно».

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

Российский боец ликвидировал троих грузинских наемников

Российские военные неоднократно рассказывали, что замечали грузинских наемников, воюющих за украинскую армию, в зоне спецоперации. Так, боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Малой рассказал, что российские бойцы сталкивались с ними на островах в пойме Днепра.

«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — сообщил солдат.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

До этого командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк ликвидировал троих грузинских наемников. Для этого он притворился бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал военнослужащий, он и его товарищи обнаружили хорошо замаскированный украинский опорный пункт, в котором на тот момент не было людей из-за ротации. Пока солдаты осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, оказавшиеся наемниками из Грузии.

Кроме того, в жилом секторе Константиновки в ДНР расквартированы бывшие сотрудники МВД Грузии, которые воюют на стороне Украины в качестве наемников.

В Москве заочно арестовали грузинскую снайпершу

В июне в Москве заочно арестовали снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ. Русудан Иванеишвили заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». Также заочно были арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве.

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До этого Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лашу Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции на стороне Украины.

В марте Минобороны России сообщило, что за время проведения СВО на Украине было ликвидировано 5962 иностранных наемника.

С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников

Министерство обороны России

Лидером по отправке наемников на Украину в российском ведомстве назвали Польшу, подтверждено присутствие 2960 человек. Из Грузии на тот момент прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 государств за наемничество на стороне ВСУ. Их объявили в розыск, часть из фигурантов заочно арестовали.

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      Екатерина Подвигина
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