СГБ Грузии начала опрашивать вернувшихся с Украины наемников. Их вызвали по делу о попытке госпереворота

СГБ Грузии начала опрашивать участников военных действий на Украине

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать своих солдат, вернувшихся из зоны военных действий на Украине. Однако двое граждан страны — Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе, вызванные в СГБ по делу о «попытке государственного переворота», на опрос не явились. Из-за этого его проведут в Тбилисском городском суде.

Как сообщает телекомпания «Мтавари архи», СГБ опросила еще одного грузинского наемника — Лашу Чигладзе. При этом известно, что воевавшие на Украине не могут сообщать подробности дела из-за статуса «секретно».

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

Российский боец ликвидировал троих грузинских наемников

Российские военные неоднократно рассказывали, что замечали грузинских наемников, воюющих за украинскую армию, в зоне спецоперации. Так, боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Малой рассказал, что российские бойцы сталкивались с ними на островах в пойме Днепра.

«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — сообщил солдат.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

До этого командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк ликвидировал троих грузинских наемников. Для этого он притворился бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал военнослужащий, он и его товарищи обнаружили хорошо замаскированный украинский опорный пункт, в котором на тот момент не было людей из-за ротации. Пока солдаты осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, оказавшиеся наемниками из Грузии.

Кроме того, в жилом секторе Константиновки в ДНР расквартированы бывшие сотрудники МВД Грузии, которые воюют на стороне Украины в качестве наемников.

В Москве заочно арестовали грузинскую снайпершу

В июне в Москве заочно арестовали снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ. Русудан Иванеишвили заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». Также заочно были арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лашу Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции на стороне Украины.

В марте Минобороны России сообщило, что за время проведения СВО на Украине было ликвидировано 5962 иностранных наемника.

С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников Министерство обороны России

Лидером по отправке наемников на Украину в российском ведомстве назвали Польшу, подтверждено присутствие 2960 человек. Из Грузии на тот момент прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 государств за наемничество на стороне ВСУ. Их объявили в розыск, часть из фигурантов заочно арестовали.