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20:56, 6 июня 2024Бывший СССР

Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал грузинских наемников

Боец «Ахмата» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал троих наемников из Грузии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк притворился бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему ликвидировал троих грузинских наемников. Рассказ российского военного опубликовал член Общественной палаты России Максим Григорьев в Telegram.

Как рассказал военнослужащий, он и его товарищи обнаружили хорошо замаскированный украинский опорный пункт, в котором на тот момент не было людей из-за ротации. Пока солдаты осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, оказавшиеся наемниками из Грузии.

«Я вышел им навстречу и встал так, чтобы я их видел, а они меня — нет. Я увидел трех... людей. Они выглядели как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: "Кто такие?" Ответ был: "Свои, хлопцы". Потом я увидел у одного на груди флаг Украины и скомандовал: "Валим их!"» — рассказал Добряк. По его словам, все трое пришедших были ликвидированы. После этого военные передали координаты опорного пункта артиллерии, которая накрыла их кассетными снарядами.

Ранее заместитель командира полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик сообщил, что центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отметил, что украинские войска стянули к городу элитные подразделения, в том числе отряды операторов беспилотных летательных аппаратов.

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      Александр Курбатов
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