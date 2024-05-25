ТАСС: в жилом секторе Константиновки обнаружили наемников из Грузии

В жилом секторе Константиновки в ДНР расквартированы бывшие сотрудники МВД Грузии, которые воюют на стороне Украины в качестве наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийскую подпольную организацию «Дозор».

Представитель организации заявил, что если военные в крупных городах появлялись на блокпостах или у госпиталей, то наемники из Европы своего присутствия не скрывают.

Ранее экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев угнал танк и перешел на сторону российских военных. По его словам, Лихачев служил в 110-й бригаде ВСУ. Предварительно договорившись с российской стороной, он угнал украинский танк Т-64.