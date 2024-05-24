Военный эксперт Безсонов: боец ВСУ угнал Т-64 и перешел на сторону ВС РФ

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев угнал танк и перешел на сторону российских военных. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, Лихачев служил в 110-й бригаде ВСУ. Предварительно договорившись с российской стороной, он угнал украинский танк Т-64 и отправился в сторону позиций Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Лихачев родился в городе Сватово в Луганской Народной республике (ЛНР). На службу в ВСУ попал в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как на сторону России перешел польский наемник. По словам политика, российские солдаты спасли раненого военного, а в плену он пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту.